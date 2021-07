Una donna è stata sequestrata e seviziata da uno sconosciuto, mentre usciva di casa per andare al lavoro a Montesilvano (Pescara). L’aggressore l’avrebbe trascinata in un ripostiglio dove le ha tagliato i capelli, tappato la bocca col nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con punture di siringa e cosparsa di alcol dicendo di voler giocare con lei. La vittima è stata medicata in ospedale mentre è caccia all’aggressore, che è fuggito.

Montesilvano, sequestrata e seviziata in ripostiglio, è caccia all’uomo

Secondo quanto riferito dai carabinieri di Montesilvano, l’episodio si sarebbe verificato pochi minuti dopo le ore 7 di questa mattina, 28 luglio. La donna, mentre stava uscendo dal palazzo, sarebbe stata aggredita alle spalle, afferrata per i capelli, e trascinata all’interno di uno ripostiglio al buio sempre dello stabile.

L’aggressore, dopo aver messo del nastro adesivo sulla bocca della donna, le avrebbe tagliato alcune ciocche di capelli e, con una siringa sterile, le avrebbe “punzecchiato” le braccia.

Poi si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. La vittima non sarebbe stata rapinata o privata di gioielli o preziosi durante l’aggressione.

Indagini dei carabinieri

I militari stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presenti in zona, per cercare di identificare l’autore dell’aggressione. La siringa utilizzata e altro è stato recuperato dai carabinieri, ed è al momento al vaglio degli investigatori.