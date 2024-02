Pitbull uccide un altro cane, poi azzanna due persone e un gatto

Due persone sono rimaste ferite a Montesilvano (Pescara) in seguito all’aggressione di un pitbull. Sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. Secondo le prime informazioni il pitbull, fuggito da una casa approfittando del cancello aperto, ha azzannato e ucciso un altro cane, ferendo poi la proprietaria del povero animale e un’altra persona. Ha quindi azzannato anche un gatto di cui non si conosce la sorte. Le due persone ferite sono state soccorse dai sanitari e trasferite in ambulanza all’ospedale di Pescara. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia Locale coordinata dal comandante Nicolino Casale.