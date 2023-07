Monza, tetti scoperchiati e il rischio eternit: mascherine ai residenti per uscire di casa

Ancora tetti scoperchiati dai nubifragi a Monza e un’altra area delimitata con verifiche in corso per l’eventuale presenza di eternit. Dopo la delimitazione di via Marsala e la chiusura del quartiere per la bonifica dei frammenti di amianto sono in corso operazioni di rilievo e campionamento anche in via Gorizia e Casati.

“Dopo i temporali di questa notte, infatti, alcuni ulteriori edifici pubblici e privati risultano parzialmente danneggiati nelle coperture: tra le altre situazioni in corso di verifica si segnala, in particolare, il tetto scoperchiato nell’area ex TPM in via Borgazzi e – sempre nella stessa via – la parziale caduta di lastre da un edificio privato” si legge nella nota inviata dal comune di aggiornamento in merito agli interventi in corso.

Emergenza amianto: istituita area rossa

Per gestire l’emergenza sanitaria derivante dalla dispersione di amianto, il Comune di Monza ha istituito delle aree rosse nelle zone interessate dalle conseguenze del maltempo. Dal 23 al 31 luglio 2023, saranno avviati interventi di bonifica che riguarderanno superfici pubbliche e private, compresi balconi, con l’ausilio di piattaforme telescopiche con cestello. Le aree oggetto di restrizione sono sul sito del Comune di Monza.

Tetti scoperchiati e rischio eternit, mascherine per i residenti

Già domenica sera, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, aveva firmato un’ordinanza con le disposizioni per i residenti dell’area coinvolta dalle attività di bonifica. Il Comune si era raccomandato di tenere le finestre chiuse, con le tapparelle abbassate e gli scuri chiusi. E mascherina Ffp2 ogni volta che si esce e si rientra a casa, con la raccomandazioni di lavare anche le calzature. Per gli impianti di condizionamento che prevedono la captazione di aria dall’esterno, si consiglia la sostituzione dei filtri alla conclusione delle attività di bonifica.

Delimitata un’altra area per verifiche presenza eternit

I tecnici dell’Ufficio Ambiente, in via precauzionale, hanno circoscritto l’area tra via Gorizia e via Casati, in attesa della conferma dell’eventuale presenza di frammenti di eternit. “Per questo motivo, quale misura sanitaria precauzionale, è stato adottato lo specifico protocollo di ATS Brianza già in vigore da qualche giorno nell’area di via Marsala” spiegano dal municipio.

“Le misure di prevenzione sono volte a minimizzare potenziali rischi e sono rivolte ai cittadini della zona fino al completamento alle operazioni di bonifica e di completa rimozione dei frammenti rinvenuti da parte dell’azienda specializzata”.

