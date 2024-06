E’ stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di tentato duplice omicidio il 55enne ucraino ritenuto responsabile di aver ferito a coltellate la ex moglie, 47 anni, connazionale, e il figlio di lei, 23 anni, stamani nella loro abitazione di Monza.

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, anche in base all’esito dell’interrogatorio dell’uomo, il 55enne è entrato nella casa della ex moglie all’alba dalla porta principale, e si è scagliato su di lei con un coltello.

Poco dopo il figlio della donna, che era appena uscito di casa, sentendo urlare la madre è tornato di corsa in casa, tentando di farle da scudo e venendo a sua volta aggredito a coltellate. Madre e figlio sono stati soccorsi dai vicini e dal 118 e sono poi stati trasportati in gravi condizioni negli ospedali San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano, per diverse ferite alle braccia e all’addome. Attualmente sono entrambi ricoverati in prognosi riservata e non in pericolo di vita.

Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione – le vittime erano nel frattempo fuggite e si trovavano in strada – hanno trovato il 55enne sul balcone, lo hanno bloccato e portato in Questura.