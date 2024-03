Morto in casa da giorni, il vicino sente cattivo odore e chiama la polizia

Ancora una tragedia della solitudine. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Prato, in via Lavarone. L’uomo viveva da solo in un condominio. A capire che c’era qualcosa di strano è stato un vicino, abitante nello stesso palazzo, che ha sentito cattivo odore provenire dall’appartamento dell’anziano, lanciando poi l’allarme.

Sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia che hanno scoperto il corpo, caduto a terra. Tutto lascia pensare che il decesso sia dovuto a cause naturali, secondo una prima osservazione almeno due giorni prima del ritrovamento. Non sono stati rilevati infatti segni di effrazione né di violenza.