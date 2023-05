Morto operaio schiacciato da un macchinario, era al primo giorno di lavoro

Un giovane di 25 anni, originario del Bangladesh, è morto all’ospedale Niguarda per le ferite riportate questa mattina in un infortunio avvenuto alla Crocolux, un’azienda che si occupa della produzione di accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio (Milano). L’operaio era al suo primo giorno di lavoro ed è rimasto schiacciato sotto un pesante macchinario.

Sull’infortunio la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. Oltre al sequestro del macchinario, le indagini dovranno appurare se il giovane aveva un regolare contratto.

Morto operaio, schiacciato da un macchinario

L’incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 9 di stamattina, giovedì 25 maggio. Stando a una prima parziale ricostruzione dei vigili del fuoco che lo hanno liberato, le gambe dell’uomo erano totalmente schiacciate dal pesante macchinario. Grazie all’intervento di una squadra dei pompieri è stato possibile spostarlo per prestagli i primi soccorsi sanitari. Il trasporto d’urgenza e in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano non è stato sufficiente per salvare la vita al 25enne, troppo gravi le ferite agli arti inferiori, a un braccio e il trauma cranico provocato dalla pressione del macchinario.

