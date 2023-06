Morta la donna di 60 anni che, alle 9,20 di oggi, giovedì 22 giugno, a Milano è stata travolta da una betoniera mentre si trovava in bicicletta. Lo ha comunicato la Polizia locale che sta ricostruendo l’accaduto. Le condizioni della donna erano apparse subito gravissime. E’ stata intubata e trasportata in codice rosso al Policlinico dove è deceduta per le ferite riportate.

Morta la donna in bici travolta da una betoniera in piazza Durante a Milano

La donna e il mezzo pesante procedevano nella stessa direzione su via Francesco Predabissi e andavano verso viale Lombardia. La betoniera ha svoltato in piazza Durante senza accertarsi della presenza della donna in bici.

La ricostruzione: bici trainata per 50 metri

Secondo quanto scritto da Milano Today, è possibile che al momento dell’impatto la ciclista stesse attraverso la via. Forse trasportava la bici a mano. All’incrocio il camion avrebbe agganciato la bici, trascinandola per una cinquantina di metri. Il conducente della betoniera non si è accorto di nulla. E’ stato avvertito da alcuni passanti che hanno assistito all’incidente e ha fermato il camion.

Da febbraio ad oggi, come scrive Repubblica, a Milano ci sono state quattro persone uccise in strada a Milano da una betoniera.

