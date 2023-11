Morto travolto dal treno a 17 anni, investito mentre attraversava i binari

Un ragazzo di 17 anni, Aniello Marino, scomparso da giovedì sera, è stato trovato morto vicino alla stazione di Frattamaggiore (Napoli). Il giovane sarebbe stato travolto da un treno mentre attraversava i binari. I genitori lo hanno riconosciuto dalle scarpe che indossava: di Aniello non si avevano notizie da 24 ore.

Morto a 17 anni travolto da un treno

Sembra che il giovane stesse andando dalla fidanzatina quando alla stazione avrebbe provato ad attraversare i binari per sbrigarsi. Solo che proprio in quel preciso istante un treno stava transitando ad alta velocità e l’impatto è stato inevitabile, Aniello avrebbe anche provato fino alla fine a correre ancora di più per salvarsi ma tutti gli sforzi sono stati vani. La salma è stata riconosciuta grazie al telefono cellulare che era ancora nei pantaloni (con la scheda intestata alla mamma) e dalle scarpe.

Lutto cittadino

Un profondo dolore ha toccato tutta la comunità con il sindaco che ha deciso di proclamare il lutto cittadino: “È con profondo dolore che condivido la triste notizia della scomparsa di Aniello Marino, nostro giovane concittadino di appena 17 anni. – ha fatto sapere il sindaco Antonino Santillo -. Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lui. La sua prematura partenza ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità. In segno di condivisione del dolore e solidarietà nei confronti della famiglia, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. In questo momento di lutto, sentiamo il bisogno di concentrarci sul sostegno reciproco e sulla compassione. Dedichiamo questo tempo per onorare nel silenzio la memoria del giovane Aniello e riflettere sul vero senso della vita. Uniamoci tutti nella preghiera e nell’affetto, mostrando la nostra solidarietà alla mamma, al papà e al fratellino in questo momento di difficile. Che il nostro abbraccio comunitario possa, anche se minimamente, lenire il dolore e la memoria del giovanissimo Aniello rimanga viva nei cuori di tutti quelli che lo hanno amato e dell’intera nostra città”.

