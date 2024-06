Una nave in servizio da Grado a Trieste ha lanciato un ‘may day’ per rischio affondamento mentre era in navigazione verso il porto di Monfalcone.

Tutti i passeggeri a bordo e i membri dell’equipaggio – composto da 4 membri – sono stati trasferiti sulle zattere di salvataggio e riportati al porto di Grado.

In soccorso alla motonave ‘Audace’ sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera dislocati tra Trieste e Lignano Sabbiadoro, i vigili del fuoco, con elicotteri e il nucleo sommozzatori, e la Guardia di finanza. Il mare si presentava mosso.

Al largo sono giunti i rimorchiatori per trainare l’imbarcazione in avaria, ancora in galleggiamento. Non sono ancora state chiarite le cause che hanno costretto la motonave a lanciare l’sos. A quanto si apprende, la nave ha imbarcato acqua dal lato di prua.