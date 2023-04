Multe per 5mila euro: un pensionato di 83 anni ha ricevuto diverse contestazioni del Codice della Strada compiute con il motorino che gli hanno rubato l’estate scorsa. Guido Scigliuzzo vive nell’hinterland di di Milano. E’ invalido al 70 per cento e percepisce 800 euro di pensione. Ha ricevuto a casa, negli ultimi mesi, ben 24 multe. Tutte compiute con il suo scooter che gli è stato rubato l’estate scorsa. Furto che il pensionato ha regolarmente denunciato alle autorità competenti. Ora non sa come far fronte ad una spesa che in realtà non deve pagare: “Mi chiedono 5mila euro ma io campo con 800 euro di pensione. Non ce la faccio a pagare tutte queste multe, per me sono una montagna colossale”.

Le multe e il motorino rubato

Lo scooter gli è stato rubato in estate e non è mai stato ritrovato. Il motorino fra l’altro giaceva da tempo nel cortile del condominio a causa dell’invalidità dell’anziano, ormai dimenticato e senza assicurazione. Qualcuno se l’è preso ed ha cominciato a compiere diverse violazioni del Codice della Strada. E le multe, implacabili, arrivano a casa dell’ormai ex proprietario, che chiaramente non può neanche pagare vista la sua delicata situazione economica.

Forse dovresti anche sapere che…