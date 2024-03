Dramma in un maneggio a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, dove ha perso la vita Arianna Giaroli, 13enne colpita da un calcio di un cavallo. Trasportata d’urgenza in elicottero al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, la giovane non è riuscita a sopravvivere al grave trauma cranico riportato. Praticante di equitazione da anni, Arianna frequentava regolarmente il maneggio coinvolto nell’incidente. Il tragico evento, scrive il Corriere di Bologna, è stato scoperto da un’altra compagna di equitazione, che ha trovato la ragazza esanime vicino al cavallo durante una sessione al centro ippico “Il Vigneto” di via Carpi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e un successivo intervento chirurgico, le condizioni di Arianna sono rimaste critiche. Il calcio del cavallo ha causato danni irreparabili, culminando nella tragica perdita della giovane.

Aperta una inchiesta

A seguito dell’incidente, è stata aperta un’inchiesta per comprendere le dinamiche e le responsabilità legate alla tragedia. I genitori della ragazza hanno già dato l’autorizzazione per l’espianto degli organi. Arianna frequentava le scuole medie Guido Fassi di Carpi e aveva già deciso che frequentato il liceo Manfredo Fanti, indirizzo economico sociale.