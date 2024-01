Muore soffocata da un boccone di cornetto che aveva comprato per colazione

Una donna di 56 anni è morta soffocata questa mattina, 26 gennaio, a Taviano nel Salento (Lecce), dopo aver mangiato un cornetto. A causare il decesso un boccone che aveva inghiottito.

Morta soffocata dal cornetto preso al bar

La donna aveva appena acquistato il dolce da un bar per fare colazione come di consueto ma, mentre camminava per strada mangiando il cornetto, si è strozzata. I passanti hanno dato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza ma quando i soccorritori sono arrivati purtroppo non c’era più nulla da fare. Inutili le disperate manovre di disostruzione, l’asfissia è giunta poco dopo evidentemente per un boccone. Per lei non c’è stato nulla da fare.

