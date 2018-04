NAPOLI – Sono 2400 i parcheggiatori abusivi a Napoli: il doppio dei vigili urbani. Lo rivela un nuovo dossier choc dei Verdi che documenta il dilagante fenomeno, con i volti e le mappe della sosta illegale. Per realizzarlo c’è voluto un anno di lavoro e ora consegneranno tutto a Prefetto e Questura.

Secondo lo studio, riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ogni giorno un esercito di 2400 persone scende in strada a Napoli e governa la sosta abusiva. Sono distribuiti in tre turni di “lavoro”: mattina e pomeriggio insieme ai vigili, e il turno notturno distribuiti su oltre cento aree.

Ci sono zone attive di giorno come quelle dell’università e degli uffici e zone calde di sera/notte come via Chiaia, via dei Mille. Diverse anche le fasce di prezzo, si può arrivare a pagare addirittura 15 euro per un posto. Diverse sono anche le tipologie di parcheggiatore: c’è lo sbandato o il drogato, o quello messo dalla famiglia camorristica.

L’idea di realizzare un dossier è nata un anno fa su iniziativa del consigliere comunale Marco Gaudini e del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. In 12 mesi i due consiglieri hanno schedato circa 170 abusivi, grazie alle segnalazioni e le foto ricevute via Facebook.

Una pagina intitolata “Io odio i parcheggiatori abusivi” è stata punto di riferimento per la ricerca, con decine di volontari dislocati in città per documentare il fenomeno tramite appostamenti.

“Abbiamo indicato zone e volti dei parcheggiatori”, spiega Borrelli al Corriere che fa anche una stima da capogiro. “In una sola serata un parcheggiatore dello Stadio San Paolo può guadagnare tremila euro”.