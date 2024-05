È una storia drammatica e inquietante quella vissuta da una donna di 36 anni a Pozzuoli, che ha dovuto affrontare minacce continue e violenze da parte del suo ex fidanzato dopo aver interrotto una relazione durata 15 anni. La donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri solo ieri, dopo l’ennesimo episodio di terrore. L’ex fidanzato, 10 anni più grande di lei, ha riversato su di lei minacce di morte e atti di violenza, rendendo la sua vita un inferno. La notte scorsa è stata l’ultima volta: dopo averla avvertita di non uscire, l’ha pedinata fino a una pizzeria dove la donna si era recata per incontrare un’amica. Una volta sul posto, l’uomo è sceso dall’auto, ma è stato fermato dal titolare della pizzeria che ha cercato di proteggere la donna. Nonostante alcuni tentativi di allontanarlo, l’uomo è riuscito a far fuggire la donna che si è rifugiata in caserma per chiedere aiuto. Mentre raccontava le minacce subite, i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di danneggiamenti a diverse auto parcheggiate proprio nella strada dove risiede la vittima. Non senza difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo e arrestarlo. Ora l’ex fidanzato risponderà di atti persecutori e danneggiamento, e la donna può finalmente sperare di vivere libera da questa terribile situazione.