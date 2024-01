Un cittadino straniero di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Legnago (Verona) dopo un lungo inseguimento. Il giovane è stato intercettato nella frazione di Casette alla guida di un’auto risultata rubata, ma non si è fermato all’alt intimato dalla pattuglia dell’Arma. Ne è scaturito un lungo e pericoloso inseguimento ad alta velocità per le vie cittadine, che è durato oltre 10 minuti. Durante questo periodo, il conducente ha compiuto manovre azzardate, mettendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità, finché è stato bloccato.

Folle inseguimento di un’auto rubata a Legnago, arrestato 21enne

Arrestato in flagranza con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, il 21enne è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Verona, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria ogni giorno, rinviando il processo a fine marzo.

