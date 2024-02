“Non voleva venire a sciare”: così ha chiuso il figlio di 4 anni in auto, mamma denunciata per abbandono

L’hanno cercata tra le piste e i tornelli, l’hanno chiamata con l’altoparlante: non volevano rompere il vetro o scassinare la portiera della macchina per non spaventare il bimbo, già in lacrime da ore. La madre lo aveva chiuso dentro. “Non voleva venire a sciare”, si giustificherà candidamente più tardi.

Così lo ha chiuso in macchina e se ne è andata a sciare. Ha detto di aver lasciato la consegna al figlio più grande, di 13 anni, ma anche lui se ne stava beatamente sulle piste. Ad accorgersi del bambino chiuso nell’auto è stato un dipendente della stazione sciistica di Brocon in Trentino.

Il bimbo piangeva, non è riuscito ad aprire gli sportelli. L’uomo ha chiamato i Carabinieri della Stazione di Castello Tesino. Quindi la ricerca affanosa della madre, una cittadina quarantenne della Repubblica Ceca. E’ stata denunciata per abbandono di minore.