Il maltempo travolge anche Venezia: la bufera di vento e pioggia che ha colpito il capoluogo veneto ha infuriato sul campanile di San Marco con il distacco di alcuni frammenti di mattoni dalla torre della basilica. I turisti che si trovavano ancora in visita all’interno del monumento sono stati sgomberati la zona transennata.

Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso, caduti dall’alto. Nella zona dei Giardini invece il vento ha divelto e fatto volare il chiosco di un’edicola.

Due persone sono rimaste leggermente contuse, una al Lido e una a San Marco. Uno di loro è un ragazzino.

Maltempo Venezia, tavoli e sedie dei bar volano nel canale

Disagi per molti locali e ristoranti a Venezia: le raffiche sono arrivate all’improvviso, i tavolini e sedie sono stati letteralmente trascinati via dalla forza del vento. In alcuni casi gli ombrelloni dei bar sono finiti in canale.

Alcune capanne della spiaggia del Lido sono state rovesciate. A San Giuliano si registrano danni ad alcune imbarcazioni del polo nautico, nessuno alle strutture.

Maltempo, bufera anche a Chioggia

Tutto il Veneto è alle prese già dalla scorsa notte con temporali anche di forte intensità, che hanno causato locali allagamenti. Numerose le strade interrotte per la caduta di alberi. Danni anche negli stabilimenti balneari. In alcune aree della provincia di Verona sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia in poche ore. Al momento non risultano danni alle persone.

Particolarmente colpita dalla bufera anche Chioggia, con danni soprattutto negli stabilimenti balneari, dove il vento ha divelto e fatto volare diverse sdraio e ombrelloni. Danni anche nel centro storico della cittadina. I vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 200 richieste di soccorso.

Maltempo, due morti in Toscana a Lucca e a Carrara

In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi. Tromba d’aria a Massa. Notizie di danni per raffiche di vento sopra i 140 chilometri all’ora e richieste di stato di calamità anche in Liguria e Emilia-Romagna, in particolare nelle province di La Spezia, Ferrara e Modena e nel Tigullio.

Dal mattino squadre di vigili del fuoco in azione per alberi caduti, rami pericolanti, dissesti statici, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: oltre 150 gli interventi svolti finora. In Liguria una mareggiata ha portato le cabine dalle spiagge sulla linea ferrovia. Danni anche nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d’aria su Bondeno. La grandine, poi, ha distrutto una serie di coltivazioni nello Spezzino.