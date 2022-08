Maltempo centro-nord, due morti in Toscana. Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia. In Liguria una mareggiata ha portato le cabine dalle spiagge sulla linea ferrovia.

Purtroppo vanno registrati due decessi in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi.

Maltempo centro-nord, mappa dei disastri

Danni anche nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d’aria su Bondeno. La grandine, poi, ha distrutto una serie di coltivazioni nello Spezzino.

Trombe d’aria e nubifragi in Toscana: volano sdraio, ombrelloni, cabine, tetti…

Notizie di persone ferite in Toscana con la nuova ondata di maltempo stamani provengono da varie località della regione.

Un violento nubifragio con forti raffiche di vento si è abbattuto sulla costa toscana da nord a sud, quindi il maltempo si è esteso all’interno della regione.

A Barga (in provincia di Lucca) la parte di un tetto staccatosi ha centrato in strada un’auto con persone all’interno. A Massa c’è stata la tromba d’aria che ha causato il ferimento di un addetto alla manutenzione dentro un deposito dei pullman.

A Firenze ferita una persona al mercato del Galluzzo colpita da un ramo, a Bottai un albero si è schiantato su un camper in un camping: ci sono persone dentro, spiegano i pompieri, ma non sarebbero ferite. Danni al mercato di Marina di Carrara, nubifragio in Versilia, spazzati via ombrelloni e sdraio.

Danni in Versilia per la caduta di piante, anche su alcune auto. Diversi stabilimenti balneari hanno avuto tende rotte, e sedie e sdraio ed ombrelloni volati via per il forte vento. Danni anche alle cabine.

A Viareggio danni anche al tetto di un ristorante di un bagno della Passeggiata, luogo dove si stava tenendo il mercato ambulante. Allagamenti a Marina di Vecchiano (Pisa), alberi caduti hanno costretto l’Anas a chiudere tratti di strade statali come l’Aurelia al km 323 a Pisa, la Sarzanese-Valdera a Lajatico (Pisa), la strada del Passo del Cerreto al km 12,4 a Fivizzano (Massa Carrara).

Blackout a Capezzano di Camaiore (Lucca) dove è saltata l’energia elettrica. Crollato il tetto di un condominio a Pietrasanta (Lucca), i pompieri stanno agendo per metterlo in sicurezza. Alberi caduti anche a Cascina (Pisa). A Firenze un altro albero è caduto sulla fermata della tramvia Strozzi-Fallaci alla Fortezza, nessun ferito ma danni alla linea elettrica.

La società Gest appronta bus navetta in attesa delle riparazioni, sia qui, sia alle Cascine dove un albero ha colpito un tram danneggiandone il pantografo e bloccando la linea per Scandicci. Piante sono state buttate giù dal vento a Bagno a Ripoli e in altri luoghi del Chianti Fiorentino.

Liguria, grandine e trombe d’aria, treni sospesi tra Chiavari e Sestri Levante

Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, ha trasferito materiali e persino alcune cabine dalle spiagge sulla linea ferrata danneggiando la linea elettrica. Sospesa la circolazione dei treni nel tratto. I tecnici di Rfi sono sul posto e sono stati richiesti i bus per il servizio sostitutivo.

Il maltempo ha colpito forte sul Tigullio orientale. Chicchi di grandine grossi come noci, vento fino a 120 km all’ora, trombe d’aria e pioggia battente hanno investito tutta la Liguria centrale tra Genova e il Tigullio nella prima mattinata.

La forte mareggiata ha arrecato parecchi danni al litorale tra Chiavari e Sestri Levante. Alcune cabine degli stabilimenti balneari sono state sbattute sulla vicina linea ferroviaria a Cavi di Lavagna.

Anche a Chiavari tetti scoperchiati, allagamenti, alberi crollati. A Sestri Levante decine di auto sono state danneggiate dalla grandine e da tegole volate dai tetti. “Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni”.

La sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio sul suo profilo Facebook che chiude lanciando un appello in considerazione dello sviluppo meteo. “In arrivo nuova tromba d’aria vi chiedo di non uscire e stare lontano dal fronte mare fino al termine del temporale”.

Sulle alture di Genova sono caduti fino tre cm di pioggia in pochi minuti. In alcune frazioni dello spezzino la grandine ha rotto vetri delle case, distrutto alberi da frutto, orti e coltivazioni. I danni più importanti, al momento, nel Tigullio dove, oltre alla circolazione ferroviaria che risulta ancora sospesa per danni alla rete elettrica e materiali trasportati sui binari, la furia del vento ha fatto cadere alberi e rami sull’Aurelia e sulla A12 tra Recco e Rapallo dove poco dopo le 8 si erano formati 2 km di coda per rami e piccoli tronchi finiti sulla carreggiata, coda ora risolta.

A Lavagna vetri e auto danneggiate dalla grandine. Al lavoro i Vigili del fuoco. Secondo le osservazioni Arpal alcune celle temporalesche stanno risalendo dal mare verso la Liguria di Centro Levante.

Parchi chiusi a Milano, allerta arancione in Lombardia e Veneto

Piove su Milano e su larga parte della Lombardia dove al momento non si segnalano particolari danni, mentre già ieri nel basso mantovano si è scatenato un violento temporale, che ha causato l’allagamento di alcuni scantinati.

Un’allerta emanata dalla protezione civile aveva previsto già per ieri l’arrivo di fenomeni temporaleschi e anche il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia aveva emesso un’allerta meteo sul nodo idraulico di Milano dal tardo pomeriggio di ieri.

In particolare su Milano è stata diramata un’allerta arancione (rischio moderato) per temporali forti, gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico, e dalla mezzanotte di ieri per rischio idraulico.

Per questo, a scopo cautelativo, anche in considerazione della lunga siccità degli ultimi tempi, il Comune di Milano ha deciso di lasciare chiusi i parchi recintati e ha invitato i cittadini a fare attenzione e preferibilmente non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi, in prossimità delle impalcature dei cantieri, di dehors e tende e in generale di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Ai milanesi si chiede inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi su davanzali, balconi e spazi all’aperto. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo fino a chiusura dell’allerta per monitorare e coordinare gli eventuali interventi, così come è attivo il piano per il monitoraggio di sottopassi e aree interessate da possibili esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

In provincia di Ferrara una gru cade sulle villette a schiera

Nel capoluogo estense il vento ha provocato la caduta di alberi sulle vie e ha scoperchiato alcuni pannelli e cartelli stradali. In provincia disagi alla viabilità per alberi caduti sulle strade di collegamento con il Modenese e a Bondeno, colpito da una tromba d’aria con diversi danni a edifici, anche con tetti scoperchiati, ma nessun danno registrato alle persone.

Quella passata, osserva sul suo profilo Facebook il sindaco di Bondeno, Simone Saletti è stata “una lunga notte per percorrere ancora una volta tutto il nostro territorio profondamente colpito da un anomalo temporale e fare il punto sul contenimento dell’emergenza.

Tante le squadre di Protezione Civile, Vigili del Fuoco volontari di Bondeno ed effettivi da diversi comandi di molte province, Forze dell’ordine ancora al lavoro. Le prossime ore – aggiunge – saranno dedicate al censimento degli ingenti danni”. A

l riguardo puntualizza, “sarà attivo un indirizzo mail dedicato. Ho avuto un colloquio telefonico con il presidente Bonaccini e con l’assessore regionale Priolo i quali hanno garantito il massimo supporto dell’Emilia-Romagna a Bondeno”. E sulla situazione di Bondeno, sempre su Facebook, è intervenuto ieri sera lo stesso Bonaccini. “A Bondeno – scrive – tromba d’aria: danni al patrimonio pubblico e privato. Già attivata protezione civile regionale e ho sentito, assieme all’assessore Priolo, il sindaco Saletti. Domani mattina sopralluogo in loco”.