Nuovo autovelox abbattuto in Veneto. Lasciato volantino: “Fleximan sta arrivando”

Blitz dice

La sinistra politica, quella che si vuole e si dice tale, più si sente e si dichiara sinistra e più sente in stato di devozione-adesione alla causa palestinese. Palestinese in senso lato, molto lato. Non solo la ragionevole esigenza di uno Stato palestinese. Molto di più: il palestinese è per la sinistra il povero del […]