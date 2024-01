Ognuno ha gli X-Men che si merita: noi abbiamo Fleximan, Dossoman e ora... Parkman

Ognuno ha gli X-Men che si merita. Noi, caro popolo italico, ce ne siamo scelti tre di tutto rispetto. In principio fu Fleximan, il guerriero che con la sua setta lotta segretamente contro le truppe robotiche del male e ora nella Penisola sono arrivati altri due eroi: Dossoman che, raccontano le cronache, si diverte danneggiando o asportando qui e là nel bolognese i dossi stradali e Parkman. L’ultimo arrivato, Parkman, sembra che si rallegri particolarmente nel vandalizzare le colonnine per il pagamento dei parcheggi a Treviso.

Parkman infatti, ha prima rotto i cristalli liquidi delle malcapitate colonnine, poi ha gettato schiuma sulle tastiere e sulle fessure per l’inserimento delle monete. Il tutto di notte. Quanto coraggio e quanta intelligenza in una sola persona. Anzi: in un solo eroe.

I nostri eroi: Fleximan, Dossoman e ora… Parkman

Eccola qui, quindi, tutta la squadra dei novelli eroi italici schierata insieme: Fleximan, Dossoman e Parkman. E chissà quale sarà il prossimo. Autovelox, dossi e colonnine di tutta Italia tremate pure. Prima o poi arriverà il vostro turno. E qualcuno ancora nutre dubbi sulle possibili capacità militari dell’Italia in caso di una possibile e sempre più vicina guerra nucleare contro il nemico. Con eroi del genere, cari italiani, come potremmo mai perdere?