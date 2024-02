Omicidio a Lentini, 38enne ucciso a colpi di pistola. Il killer lo ha aspettato sotto casa

Ucciso a colpi di pistola sotto casa. Tutto è avvenuto a Lentini, nel Siracusano. La vittima è Sebastiano Palermo, 38 anni, sorvegliato speciale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il killer avrebbe atteso la vittima sotto casa, in via Novara: appena l’uomo ha varcato il portone dell’immobile è stato freddato. Alcuni passanti, raccontano gli investigatori, hanno sentito gli spari e avvisato i carabinieri. La Procura di Siracusa ora coordina le indagini di quella che appare come un’esecuzione in stile mafioso.