Ondata di caldo, oggi il picco: le 23 città da bollino rosso, quali sono

L’ondata di caldo raggiunge oggi, mercoledì 19 luglio, il picco in Italia, con temperature da record. Nella giornata saranno 23 le città da bollino rosso. Al Nord invece è allerta maltempo in Veneto, Friuli, Lombardia e Trentino, mentre martedì una tromba d’aria ha devastato i boschi del Cadore.

Oggi il picco del caldo, le 23 città bollino rosso

Per mercoledì 19 luglio, le città da bollino rosso sono Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino arancione per Milano e Reggio Calabria e giallo per Genova e Bolzano. La situazione dovrebbe migliorare leggermente gia da giovedi, quando i bollini rossi scenderanno a 18.

Al sud toccati i 47°C

In queste ore l’Italia sta sperimentando un’ondata di caldo africano eccezionale, in particolare il Centrosud dove numerose località hanno raggiunto se non superato i 40°C. Gli esperti di 3BMeteo hanno rilevato che molte località della Sicilia e della Sardegna interna hanno superato anche abbondantemente i 40°C (notevole l’estensione areale dei 40°C), con diversi record battuti dalle stazioni locali: picchi di ben 46-47°C sono stati registrati nell’area tra Mazara del Vallo e Sciacca, 41°C nell’hinterland di Palermo e Catania, quasi 43°C a Caltanissetta. In Sardegna punte di 45-46°C nel Campidano-Inglesiente, mentre nel Nuorese sono stati sfiorati i 43°C a 600m di quota.

Spostandoci al Sud peninsulare segnaliamo punte di 41-42°C anche su Cosentino, Materano e Tarantino: quasi 42°C a Marina di Ginosa, 41°C a Policoro. Notevoli anche i 41°C di Manfredonia e i 40°C di Foggia, mentre spostandoci in Campania segnaliamo i quasi 41°C di Benevento. Meno caldo sulle coste tirreniche grazie alle brezze marine ma afa alle stelle, con temperature percepite comunque superiori ai 38-40°C.

Le città bollenti

Canicola opprimente anche al Centro, a Roma nei quartieri est raggiunti i 41°C (addirittura registrati 42.9°C a Roma Macao); Roma Ciampino ha battuto il record per il mese di luglio con 40°C, superando il precedente record di 39,6° del 1946 (il record assoluto resta quello di 40,6 del 1981) mentre la stazione di Urbe con 40°C ha eguagliato il record storico del 1983. Da segnalare anche 40°C a Frosinone, mentre picchi prossimi ai 40°C si sono registrati pure nel Viterbese, nel Grossetano, sul Ternano, sulle valli dell’Aquilano e sul Montefeltro.

Al Nord qualche grado in meno ma comunque non si scherza: picchi di 38-39°C in Emilia Romagna, fino a 36-37°C tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, lievemente meno caldo sul Nordovest ma con afa opprimente e temperature percepite comunque elevate.