L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia (e non solo), si è vista anche dallo spazio. L’Agenzia spaziale europea ha infatti condiviso un’animazione che mostra la mappa dell’incremento repentino delle temperature del suolo nel nostro Paese. Realizzata utilizzando i dati degli strumenti della missione “Sentinel-3” del programma “Copernicus”, la mappa evidenzia come il 10 luglio in Sicilia e in Puglia la temperatura del suolo abbia raggiunto e sorpassato i 47 gradi.

Lʼondata di caldo sullʼItalia vista dallo spazio

L’Agenzia spaziale europea spiega che quella rilevata dagli strumenti satellitari non è la temperatura dell’aria, alla quale si fa riferimento normalmente nelle previsioni meteo. “Vale la pena di notare – chiarisce l’Esa nella nota che accompagna la mappa – la differenza tra la temperatura dell’aria e la temperatura della superficie terrestre. La temperatura dell’aria, indicata nelle nostre previsioni meteorologiche giornaliere, è una misura di quanto è calda l’aria al di sopra del suolo. La temperatura della superficie terrestre invece è una misura di quanto calda è effettivamente la superficie terrestre al tatto”. Come aggiunge l’Esa, dalle analisi delle immagini risulta che “alle pendici dell’Etna e in Puglia la temperatura superficiale ha superato i 47 gradi centigradi”.

