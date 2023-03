Un operaio è morto mentre lavorava in un cantiere a Berzo Demo, in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Martino Febbrari, 43 anni, è stato travolto da un masso mentre era con altri due colleghi. L’uomo era dipendente del consorzio forestale Alta Valle. Lascia la moglie che è incinta del secondo figlio e un bambino di cinque anni.

Operaio morto al lavoro, ucciso da un masso

La tragedia si è verificata ieri, venerdì 3 marzo, in un’area dove il Consorzio forestale dell’alta Valcamonica – per il quale la vittima lavorava, ormai da molti anni – era stato chiamato per sistemare i danni provocati dalla Tempesta Vaia.

L’incidente mortale è dovuto al rotolamento a valle di un masso: la grossa pietra si è staccata dal versante dove stavano lavorando tre operai, ha preso velocità ed ha colpito un altro macigno, mandandolo in pezzi. I frantumi hanno investito gli operai, schiacciando il ventre e il torace della vittima e ferendo in maniera meno grave gli altri due. Un’eliambulanza decollata da Bergamo li ha prelevati e portati in ospedale a Esine. Nel frattempo la salma del 43enne è stata recuperata e, dopo il via libera della magistratura, trasferita nella sala del commiato Melotti di Edolo.

