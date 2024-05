L’episodio dei bambini che hanno creato caos nel traffico e compiuto azioni pericolose a San Donà di Piave è stato descritto come un evento che ha messo in allarme la comunità locale. I bambini, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, hanno rimosso le barriere mobili e le indicazioni stradali provvisorie, creando un nuovo percorso per gli automobilisti. Successivamente, sono stati segnalati per aver lanciato sassi verso il canale, mettendo in pericolo chi transitava in zona. Il comportamento dei bambini è stato descritto come pericoloso e irresponsabile, poiché hanno messo a rischio la sicurezza stradale e delle persone presenti nell’area. Inoltre, hanno chiamato il numero di emergenza 112 per far intervenire le forze dell’ordine, mentre osservavano gli effetti delle loro azioni.

Il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, ha commentato l’episodio sottolineando l’importanza del ruolo educativo delle famiglie nel prevenire comportamenti simili. Ha anche ribadito che non è possibile avere presidi delle forze dell’ordine in ogni angolo della città e che è necessario un impegno collettivo per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.