Parole nuove, neologismi bellici irrompono nei nuovi dizionari italiani. È un altro “effetto collaterale” del conflitto Russia-Ucraina.

E mentre si discute sul sostegno a Kiev (in America i trumpiani sono contrari all’aiuto militare, viceversa il Consiglio europeo tira dritto come ha ribadito Borell nell’ultimo summit del 2 ottobre) gli editori di vocabolari sono pronti a sfornare i nuovi dizionari che, appunto, tengono conto di un disastro che non vedevamo dal 1945.

Nettamente superiore a quanto è accaduto nella ex Jugoslavia che comunque ci ha ricordato che in Europa le guerre possono purtroppo succedere. Con metodi nuovi, con riferimenti riemersi dal passato, con agganci ai recenti fatti.