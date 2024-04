Pensionato morto investito dalla sua auto che aveva lasciato senza freno a mano

Un pensionato di 73 anni è morto investito dalla sua stessa auto, parcheggiata su una strada in pendenza, a Vertova, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto in via Monte Cavlera. L’uomo era solito recarsi in un terreno di sua proprietà sopra l’abitato di Vertova per sistemare della legna. Non vedendolo rientrare a casa e non essendo raggiungibile al telefono, la figlia si è recata sul posto e lo ha trovato incastrato sotto la sua auto, un Fiat Doblò che l’ha travolto. Stando a una prima ricostruzione, pare che il pensionato abbia parcheggiato l’auto in pendenza senza inserire il freno a mano. Sul posto i carabinieri di Clusone e i vigili del fuoco oltre ai mezzi del 118.