Aniello Ambrosio, pensionato di 71 anni, era scomparso il 20 febbraio scorso. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, in un pozzo a San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli, non distante dal luogo dove era stato visto per l’ultima volta. Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per recuperare la salma, ora a disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Nola per l’autopsia. Le tracce di Ambrosio si erano perse tre settimane fa, dopo che aveva chiesto un passaggio a una donna che lo aveva accompagnato in auto vicino al luogo del ritrovamento. Da allora, nessuna notizia fino al pomeriggio di ieri, quando è giunta la segnalazione del cadavere nel pozzo. Alcuni familiari si sono recati sul posto e hanno riconosciuto gli abiti indossati dal pensionato.