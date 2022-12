Petritoli (Marche), paese in affitto, per gruppo di 150: 12 euro a testa, a dormire nelle case tipo b&b

A Petritoli, un piccolo comune nelle Marche, potete affittare (quasi) un intero villaggio per sole 10 mila sterline a notte, con tanto di castello, piscina e baite.

Dopo il caso di Presicce, in Puglia, ecco un nuovo esempio di comune italiano che cerca di attirare stranieri per rivitalizzare la propria economia. La notizia è propagandata dai giornali inglesi, per questo si parla di sterline. Tradotto in euro sono 12 mila euro, per un gruppo di 150 persone fanno 12 sterline a testa.

In Italia si può affittare un intero paese e costerà solo 11 sterline a notte. Poco più di 12 euro.

In cambio, sono disponibili 98 camere, tra case tradizionali ed appartamenti con angolo cottura. Il soggiorno può variare da tre a sette notti e non costa molto se il gruppo è numeroso.

Il Sun si è fatto i conti. Un soggiorno di sei notti per 150 persone, per esempio, costerà 10.332 sterline, pari a sole 11 sterline a testa a notte.

Petritoli, poco più di 2 mila abitanti, vicino alla costa adriatica a poche ore ad est di Roma, è caratterizzato da un enorme castello arredato con mobili d’epoca, dipinti antichi e soffitti affrescati con decorazioni originali del XVII secolo. Terrazze, giardini e piscine rendono unico questo luogo. Palazzo Mannocchi è situato a 300 metri sul livello del mare ed offre delle eccezionali viste panoramiche sul paesaggio circostante e sul piccolo comune.

È, aggiunge il giornale inglese, ideale per feste o eventi, come matrimoni o anniversari, di grandi dimensioni. Può, infatti, ospitare fino a 200 persone. Petritoli è anche fornito di ristoranti, bar e supermercati. Per cui, è ideale anche per una vacanza.

Per gli stranieri che si vogliono trasferire in Italia, negli ultimi tempi, con l’intenzione di recuperare e rianimare antichi borghi, i comuni di alcune cittadine o paesini italiani stanno mettendo a disposizione degli incentivi per comprare e vivere in questi luoghi.

Tra gli ultimi, Persicce, bellissima città nel sud-est Italia, sta incoraggiando i visitatori e gli interessati a fermarsi a lungo termine, offrendo ben 30.000 euro a chiunque voglia trasferirsi.

La cittadina si trova vicino al Salento, in provincia di Lecce, ed offre agli abitanti acque meravigliosamente limpide e le splendide spiagge di Santa Maria di Leuca oltre ad un’architettura ed un’arte meravigliose.