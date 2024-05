Picchia l’ex compagna e poi si toglie la vita impiccandosi

Un uomo si è ucciso dopo aver ferito l’ex compagna durante un’aggressione in casa, in provincia di Venezia. Il fatto risale all’8 maggio, quando i carabinieri hanno scoperto il cadavere del suicida, impiccatosi nella sua abitazione. I militari stanno indagando per ricostruire l’esatta tempistica e la dinamica dei fatti. La donna, dopo essere stata pesantemente picchiata, si era presentata all’ospedale di Mestre per farsi medicare, rifiutando il ricovero. Qui, visto anche il tipo di lesioni, i medici avevano avvisato le forze dell’ordine.