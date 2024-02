Bambino di 10 anni picchiato dalla mamma con un bastone rovente per non aver pulito bene casa

Un bambino di 10 anni picchiato sui piedi dalla mamma con un bastone rovente per non aver pulito bene casa. E’ accaduto ad Eboli, provincia di Salerno. A scoprire quanto successo è stato il padre che non vive più con la famiglia. La mamma, una donna di 48 anni di origini magrebine, è stata ora denunciata per maltrattamenti in famiglia dato che si è macchiata di diversi episodi nei confronti del figlio. Il padre del bambino, a fine dicembre del 2022, ha raccontato alle forze dell’ordine gli orrori subiti dal figlio all’interno della loro abitazione. L’uomo accusa la moglie di accanirsi contro il figlio. Il bambino era costretto a svolgere delle faccende domestiche e veniva picchiato tutte le volte che non le faceva bene.

Il padre ha poi deciso di ritrattare. La Procura di Salerno ha però deciso di approfondire le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando il passato della famiglia che prima di Eboli viveva in Marocco. Già qui, a quanto pare, il bambino avrebbe subito continue vessazioni sia verbali che fisiche. In Procura si è già svolto l’incidente probatorio. Il bambino ha prima detto che era stata la madre. Ha poi fornito una versione diversa dicendo che le ustioni erano state provocate da un accendino mentre giocava insieme agli amici. Ora una psicologa dell’età evolutiva è stata incaricata di analizzare le dichiarazioni del bambino che attualmente ha 11 anni per capire se siano spontanee o meno.