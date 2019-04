CASSINO – Colpo di scena nell’omicidio del piccolo Gabriel, il bimbo di due anni strangolato a Piedimonte San Germano in provincia di Cassino. Dopo che la madre ha confessato il delitto e il padre Nicola Feroleto si è detto disperato a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, l’uomo è stato portato in caserma la sera del 19 aprile. A Feroleto sarebbe stato notificato dai carabinieri un avviso di garanzia per concorso in omicidio.

Clemente Pistilli su Repubblica scrive che gli inquirenti hanno portato in caserma anche Feroleto, il papà del piccolo. La mamma Donatella Di Bona, 28 anni, dopo aver accusato anche il compagno 50enne e padre del bambino, ha poi tentato di scagionarlo confessando l’omicidio del figlioletto “perché piangeva troppo, ero esasperata”.

La Di Bona, che soffre di depressione e non lavora, ha dichiarato che durante una passeggiata il piccolo ha iniziato a piangere dicendole di voler tornare dalla nonna e che lei, esasperata, gli ha chiuso la bocca con una mano e l’ha strangolato con l’altra. Poi ha tentato di inscenare un investimento da parte di un’auto pirata. Una versione smentita sia dai graffi sul corpo del bimbo e della mamma, sia dalla confessione di quest’ultima.

Secondo gli inquirenti però la donna non era da sola, ma anche il padre Nicola era presente al momento dell’omicidio di Gabriel. Una ricostruzione che deriva dalle incongruenze nel racconto dell’uomo su quanto accaduto quel giorno, racconto ribadito davanti alle telecamere in diretta televisiva in cui si diceva disperato e affranto. Dettagli che non coincidono con precedenti dichiarazioni che hanno insospettito le forze dell’ordine e così è scattato l’avviso di garanzia per concorso in omicidio e Feroleto è stato portato in caserma.