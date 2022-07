Trovata viva, anche se fisicamente provata, Pina Sidero, la ragazza di 22 anni che era scomparsa da due giorni a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. La giovane era legata con del filo spinato ad una recinzione ad una trentina di metri dalla sua abitazione. Un luogo già battuto, secondo quanto si è appreso, dalle persone che si erano poste alla sua ricerca. Ma che in quel momento non avevano visto nulla. È presumibile, dunque, che la ragazza sia stata portata successivamente nel punto in cui è stata trovata. La prima ipotesi fatta nel momento della scomparsa della giovane era quella di un allontanamento volontario. Le indagini per ricostruire quanto è accaduto vengono condotte dalla Polizia di Stato sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari.