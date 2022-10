Piombino, il rigassificatore nel porto si farà: Giani firma. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha appena firmato, davanti ai giornalisti, nella sede della Regione a Firenze, l’autorizzazione all’installazione del rigassificatore nel porto di Piombino (Livorno).

Giani ha firmato nella sua veste di commissario straordinario del governo per l’opera. “La nave a questo punto, dopo le opere propedeutiche” per il suo posizionamento in porto, “può arrivare” a Piombino” ha commentato Giani subito dopo la firma, riferendosi alla nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam.

“La procedura significa per 60 milioni di italiani l’abbassamento delle bollette, la possibilità di offrire un servizio e di dire che si può avere il gas con più facilità senza dipendere dalla Russia”, ha commentato il governatore toscano.

“Il mio principale motivo nello svolgere questa funzione è il servizio a 60 milioni di italiani – ha aggiunto – e questa mattina io sono soddisfatto perché sento che a 60 milioni di italiani che soffrono per l’aumento delle bollette, alle imprese che rischiano la chiusura, noi abbiamo fatto un servizio positivo”.

Il sindaco Ferrari ricorre al Tar

Parlando poi dell’eventuale ricorso annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, Giani ha detto: “Il sindaco di Piombino ha detto che la questione ormai non è più politica ma amministrativa, e quindi ritiene come tale, da un punto di vista amministrativo, di ravvisare degli elementi nella procedura che vuole affrontare in sede di ricorso amministrativo. E’ nelle sue facoltà, lo può fare, non ne sono assolutamente risentito”.

Soddisfazione Snam

Snam esprime intanto “soddisfazione per la positiva conclusione dell’iter autorizzativo del Progetto Fsru Piombino”. Lo si legge in una nota in cui sottolinea che il rigassificatore “contribuirà in maniera determinante alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici del Paese”.

“L’atto autorizzativo espresso dal Commissario straordinario di Governo – spiega Snam – riporta, al suo interno, diverse prescrizioni tecniche e procedurali che la società vaglierà già nei prossimi giorni per consentire il tempestivo avvio dei lavori e fare tutto quanto possibile per disporre dell’unità operativa entro i tempi previsti”.

Il comitato Liberi insieme per la Salute non si rassegna

Giani ha messo quella ignobile firma che metterà in pericolo non solo Piombino ma anche mezza Val di Cornia”. Così Francesca Marino, portavoce del Comitato Liberi insieme per la salute. “Noi non ci fermeremo, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra”.

