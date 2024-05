Pitbull aggredisce e uccide un cagnolino e poi ferisce anche la padrona, denunciato il padrone

Un pitbull, sfuggito dal controllo del padrone, ha azzannato un cane di piccola taglia a passeggio con la sua proprietaria, uccidendolo. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto a Montegiorgio, in provincia di Fermo.

Nel tentativo di soccorrere il cagnolino anche la padrona è rimasta ferita ed è dovuta ricorrere alle cure mediche nel presidio sanitario di Sant’Elpidio a Mare. Per i fatti accertati i militari contestano al proprietario del pitbull l’omessa custodia e malgoverno di animali, art.672 del Codice Penale, e hanno redatto una annotazione alla Procura della Repubblica di Fermo. Il proprietario del pitbull ora rischia un procedimento penale per lesioni personali, soggetto però a querela di parte. I carabinieri ricordano che a, prescindere dal tipo di razza e di dimensioni, è importante effettuare una corretta educazione dell’animale per evitare comportamenti aggressivi e adottare le necessarie cautele di prevenzione, quali l’uso del guinzaglio, soprattutto nelle aree urbane ed aperte al pubblico.