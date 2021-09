Un poliziotto aggredito nel carcere di Genova Marassi, con un detenuto che lo ha colpito con un pugno in faccia. Lo comunica il segretario generale del Sappe della Liguria Michele Lorenzo. Un detenuto con problemi psichiatrici, ricoverato in nel centro clinico del carcere genovese, ha sferrato un pugno in pieno viso a un ispettore della polizia penitenzieria.

Poliziotto picchiato da un detenuto, le parole del Sappe

”E’ impensabile – commenta il Sappe Liguria – che si continui a negare l’evidenza dello stato di abbandono dell’istituto di Marassi e di tutta la Liguria penitenziaria. Nell’ultima settimana nella sola Marassi si sono verificati due aggressioni alla polizia Penitenziaria, una rissa tra sud americani e africani, un sequestro di vari telefonini all’interno delle celle e due tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti lanciate al di là del muro di cinta dell’istituto”.

La situazione critica nel carcere di Marassi

Il carcere di Marassi infatti conta ben 680 detenuti su 540 posti disponibili. ”Ad oggi – spiega ancora il Sappe – si sono già verificati 50 colluttazioni, 64 autolesionismi, 69 danneggiamenti, 14 incendi dolosi, 66 ricoveri urgenti in ospedale. Poi 21 telefonini ed 1 coltello rinvenuti nelle celle, purtroppo 2 suicidi ed un decesso naturale e 9 tentati suicidi. L’attenzione su Marassi deve essere aumentata, sicuramente con più personale, potenziamento del controllo esterno e maggiori controlli per la sicurezza”.