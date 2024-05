Pomodorini a scuola e centinaia di bimbi intossicati, sospeso il progetto del ministero dell’Agricoltura

Ma cosa è successo con la storia dei bambini intossicati dopo aver mangiato dei pomodori a scuola? Da quel che si è capito venerdì a pranzo più di cento bambini e alcuni insegnanti in diverse scuole dell’Emilia Romagna si sono sentiti male dopo aver mangiato a scuola dei pomodori ciliegini, forniti alle scuole nell’ambito del progetto “Frutta e verdura a scuola” promosso dal ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare per promuovere corretti stili alimentari fra i più piccoli. E meno male. Nessun caso grave per fortuna, spiegano la agenzie. Piccoli e professori che si sono sentiti male, raccontano, hanno accusato nausea, vomito e infiammazioni. Nessun caso particolarmente grave.

A causa delle numerose segnalazioni, comunque, alla fine la sanità pubblica dell’Emilia-Romagna è intervenuta per sospendere il progetto. Progetto che nelle prossime settimane aveva anche in programma altre tappe dedicate a fragole e carote. Visti i risultati, forse meglio così.