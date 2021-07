Ponte Felcino (Perugia), prosciolti i due carabinieri e la guardia giurata indagati per la morte di Eduart Kozi. Come scrive umbriajournal.com, il gip (giudice indagini preliminari) ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Eduart Kozi, il presunto ladro, sarebbe stato trovato morto il 4 ottobre 2018 nei pressi della stazione. L’uomo, con dei complici, avrebbe effettuato un furto in una tabaccheria. Kozi sarebbe stato colpito durante la fuga da militari e dalla guardia giurata e sarebbe stato lasciato morto dai suoi complici nell’Audi che sarebbe stata utilizzata per il furto.

Umbriajournal.com riporta le conclusioni del gip:

“L’azione degli indagati – prosegue il gip – è stata rivolta, a mezzo delle armi da sparo, prevalentemente contro l’autovettura dei malviventi e il colpo che ha attinto Kozi è da ascrivere a un errore di esecuzione in quanto, nel momento in cui uno degli indagati puntava la sua arma verso il pneumatico posteriore destro, l’autovettura dei malviventi compiva una repentina manovra in retromarcia e una brusca frenata per invertire il senso di marcia che faceva abbassare di non meno 6,5 cm la parte inferiore dell’auto”.