Notte movimentata a Ponza dove un 39enne di Roma è finito in manette perché ha colpito con una testata un carabiniere. L’aggressore era stato fermato, nel corso di controllo sull’isola in provincia di Latina, in seguito ad una lite con una ragazza.

Testata ad un carabiniere dopo la lite con una donna: arrestato a Ponza

Il 39enne è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La testata inflitta al carabiniere, ha procurato alla vittima lesioni alla regione frontale sinistra con prognosi di 7 giorni come riscontrato dal personale sanitario del poliambulatorio del posto. L’arrestato è stato trattenuto presso gli uffici della stazione dell’arma, in attesa del rito direttissimo.