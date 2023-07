Precipita dal tetto mentre ristruttura casa, morto a 57 anni

Un uomo di 57 anni, Maurizio Artioli, ha perso la vita a Campogalliano, in provincia di Modena, dopo una caduta dal tetto della sua casa. La tragedia è avvenuta domenica scorsa, 16 luglio. L’uomo era titolare di una officina di vendita e riparazioni di motociclette.

Tragedia a Campogalliano, cade dal tetto di casa: morto a 57 anni

Domenica il 57enne era salito sul tetto dell’abitazione, che si trova accanto all’officina, per eseguire una lavorazione esterna. Nello spostarsi sul tetto l’uomo sarebbe passato in una parte dove non erano presenti tegole, ma plexiglass per l’illuminazione della officina. I pannelli non hanno retto e così il 58enne è caduto, da un’altezza che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118.

