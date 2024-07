Prepara una torta all’hashish per gli amici, la mamma non sa nulla, l’assaggia e finisce in ospedale (foto dal web) – Blitz quotidiano

Una donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver consumato, ignara, una torta contenente hashish preparata dal figlio 21enne. Il giovane aveva preparato dei brownies al cioccolato con l’aggiunta di cannabis da portare a una cena tra amici, ma ha lasciato il dessert incustodito in sala da pranzo. La madre e il padre del giovane, ignari degli ingredienti speciali, hanno assaggiato la torta. Poco dopo, la donna ha iniziato a sentirsi male ed è stata portata in stato confusionale all’ospedale di Piove di Sacco dal marito. I medici hanno inizialmente diagnosticato un’intossicazione alimentare, ma le successive analisi hanno rivelato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo.

L’intervento dei Carabinieri

Avvertiti dell’accaduto, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione e sequestrato il dolce incriminato. Il giovane, convocato in caserma, ha ammesso di aver preparato la torta per uso personale e di aver dimenticato di riporla in un luogo sicuro. Il 21enne non è stato denunciato, ma è stato segnalato alla Prefettura di Padova come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché non è stata trovata altra droga in suo possesso. La madre, dopo lo spavento iniziale, si è ripresa senza conseguenze per la sua salute.

Precedenti

Questo non è un caso isolato. Lo scorso anno, a Pinerolo, dieci persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato una torta all’hashish preparata da un 15enne di Torino, che è stato successivamente denunciato.