Preso il molestatore seriale di studentesse, le adescava e poi le palpeggiava

Adescava studentesse e le palpeggiava. Sono al momento quattro gli episodi contestati a un 50enne di Lecce, arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e continuata. Una delle vittime è anche minorenne.

Secondo le informazioni acquisite dai militari, il 50enne avvicinava le ragazze con pretesti vari e poi le costringeva a subire palpeggiamenti. Azioni che l’uomo è riuscito a portare a termine con violenza agendo “in maniera rapida – sottolinea una nota del comando provinciale carabinieri – ed imprevedibile”.

In un caso ha avvicinato una ragazza per strada seguendola fino alla sua abitazione e nonostante il dissenso della giovane, l’ha prima abbracciata, poi baciata e infine ha tentato di toglierle la maglia. La studentessa è riuscita comunque a divincolarsi prima che la situazione degenerasse. In altre circostanze, l’uomo si era accostato alle studentesse rivolgendo loro complimenti per poi palpeggiarle. In una occasione aveva agito nei pressi di un istituto scolastico molestando una minorenne. Oltre alle testimonianze delle vittime, sono risultati determinanti gli accertamenti tecnici sui filmati di videosorveglianza delle telecamere presenti nelle zone interessate. I militari sono così riusciti a ricostruire in maniera dettagliata l’identikit del presunto molestatore seriale.