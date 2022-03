Le previsioni meteo di oggi, 1 marzo 2022, neve a bassa quota o in pianura al Centro-Sud. Riportiamo di seguito le ultimissime sulle previsioni del tempo in Italia.

Previsioni meteo, neve al Centro-Sud per ondata di gelo proveniente dall’Ucraina

Il gelo arriva dall’Ucraina che è al centro delle cronache per le note vicende della guerra in corso. Questa goccia fredda si sta abbattendo sulle regioni d’Italia del Centro-Sud con le inevitabili ripercussioni del caso su tutta la Penisola.

Infatti si sono verificate abbondanti nevicate nel Barese (soprattutto al centro nord), a Monopoli e nel Foggiano. Nevicate anche a Campobasso. Maltempo, con temporali piuttosto intensi, in Calabria e in Sicilia (facciamo riferimento soprattutto a Reggio Calabria e allo Stretto di Messina).

Nelle restanti ore del giorno, sono attese nevicate sul medio Adriatico e sulla Puglia. Ma anche lungo l’Appennino centro-meridionale delle Marche. Come riporta MeteoWeb, dovrebbe nevicare anche in Abruzzo, Basilicata e Molise.

Previsioni meteo, non nevica nel resto d’Italia ma le temperature restano piuttosto rigide

Nel resto d’Italia, le condizioni climatiche appaiono meno severe. In particolare, abbiamo un clima soleggiato sul medio alto Tirreno e al Nord (salvo alcuni temporali in Piemonte). Le temperature saranno in ogni caso rigide in ogni Regione d’Italia.