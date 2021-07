Previsioni meteo, temperature in aumento in tutta Italia: da mercoledì picchi da 38 gradi in su (foto Ansa)

Previsioni meteo, temperature in aumento in tutta Italia: da mercoledì picchi da 38 gradi in su. Luglio sta per diventare rovente. Infatti fino a martedì le temperature, nel nostro Paese, si assesteranno sui 33/34 gradi. Ma da mercoledì si dovrebbero registrare dei picchi dai 38 gradi in su in gran parte della nostra Penisola.

Previsioni meteo, da mercoledì caldo rovente con l’anticiclone africano

Questa nuova ondata di calore dovrebbe essere portata dall’anticiclone africano. Come detto, fino a martedì dovrebbero registrarsi temperature sui 33-34 al Centro-Nord. Al Sud, invece, anche martedì dovremmo avere una temperatura media sui 36 gradi.

Lo scenario dovrebbe cambiare dalla giornata di mercoledì in poi. In città come Bolzano, Bologna, Firenze, Roma, Perugia, Campobasso, Frosinone, Latina, Rieti, Palermo si potranno toccare agevolmente punte di 36-38 gradi. Ma non solo, in Puglia (a Foggia) ed in Basilicata (a Matera), la temperatura dovrebbe addirittura raggiungere i 40-41 gradi.

Previsioni meteo, temperature roventi ed allerta per la fascia di popolazione più fragile. Le raccomandazioni del ministero della Salute

Chiaramente temperature così alte rappresentato un’allerta soprattutto per la popolazione più anziana del nostro Paese. Il ministero della Salute consiglia una alimentazione ricca di frutta e verdura, ed una idratazione adeguata. Oltre al non uscire nelle ore più calde.