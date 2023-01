Previsioni meteo weekend: da domenica arrivano freddo e neve

Preparatevi: in Italia stanno arrivando freddo e neve. Da domenica aria più fredda ed instabile arriverà nel Mediterraneo riportando condizioni più tipiche della stagione in atto. Tradotto: si entrerà nel vivo della stagione invernale.

Le previsioni

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che da domenica 15 gennaio è probabile, ma da confermare, un cambio di stagione con nevicate non solo sulle Alpi ma anche sugli Appennini: una buona notizia per il comparto turistico sciistico delle regioni centro-meridionali, con l’arrivo di correnti polari marittime dal Mare del Nord.

Da domenica sono quindi attese precipitazioni, nevose localmente anche a bassa quota ad inizio della nuova settimana in Pianura Padana e a quote collinari sulla dorsale appenninica con temperature verso la media del periodo. Nell’attesa del cambio di stagione, afferma il meteorologo, “ci aspettano però ancora giornate con massime oltre i 15°C, che ricorderanno più l’autunno che l’inverno”.

Data la velocità di questa blanda perturbazione atlantica, il sole tornerà protagonista tra venerdì e sabato ma, come detto, da domenica 15 gennaio potremo assistere ad un generale cambiamento: sono attese precipitazioni dapprima su Liguria e Nord-Est e da lunedì anche lungo il versante tirrenico; da martedì infine il maltempo potrebbe colpire in modo diffuso gran parte dell’Italia con possibile neve a bassa quota in Piemonte.