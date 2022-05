Previsioni meteo, weekend rovente con Hannibal: caldo come a luglio, temperature fino a 35°C

L’anticiclone Hannibal nei prossimi giorni non pare aver intenzione di abbandonare il nostro Paese. Anzi, le temperature sono destinate ad elevarsi ulteriormente, così tanto che farà caldo praticamente come a luglio. Quanto accadrà nei prossimi giorni sarà sicuramente qualcosa di anomalo e non solo per le elevate temperature che registreremo, ma anche per la sua durata.

Anticiclone Hannibal porta caldo record in Italia

Negli ultimi giorni le temperature hanno già raggiunto, e a tratti anche superato, la soglia dei 30°C su molti tratti del Nord e del Centro. La situazione resterà sostanzialmente invariata fino a oggi 18 maggio, quando deboli spifferi d’aria più fresca fermeranno solo temporaneamente i termometri.

Da venerdì 20 maggio, fa sapere 3bmeteo, l’alta pressione verrà ulteriormente alimentata da aria calda e le temperature non solo torneranno a salire, ma raggiungeranno valori ancora più caldi rispetto a quelli di questo inizio di settimana. Sulle pianure del Nord e nelle aree più interne del Centro le colonnine di mercurio potranno raggiungere picchi di 35°C salendo così anche oltre i 10°C oltre la media del periodo.

Previsioni meteo prossimi giorni

Mercoledì 18 maggio. Al Nord: mattinata con veloci temporali sul Veneto, poi diffusi sulle Alpi. Al Centro: bel tempo. Al Sud: sole e caldo in aumento.

Giovedì 19 maggio. Al Nord: spesso nuvoloso, temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Venerdì 20 maggio. Al Nord: sole e caldo estivo, temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo.