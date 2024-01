Prezzi carburanti, continua il rialzo per benzina e diesel: quanto costano al litro

Prezzi in rialzo sui carburanti. Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri in risalita soprattutto sul diesel, si registrano movimenti di Eni sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (+1 centesimo su entrambi i prodotti). In attesa di recepire gli ultimi ritocchi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in assestamento.

Prezzi benzina e diesel al self service

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,775 euro al litro (1,774 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,763 e 1,785 euro al litro (no logo 1,768). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,733 euro al litro (rispetto a 1,732), con i diversi marchi tra 1,723 e 1,741 euro al litro (no logo 1,725).

Prezzi al servito

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 1,916 euro al litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,853 e 1,989 euro al litro (no logo 1,824). La media del diesel servito è invariata a 1,874 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,813 e 1,946 euro al litro (no logo 1,781). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,740 euro al litro (no logo 0,707). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,406 a 1,543 euro/kg (no logo 1,417).

