Quanto tempo perdiamo nel traffico ogni anno? Un’immagine decisamente allarmante, emerge dalla classifica dell’Inrix della Global Traffic Scorecard 2022. La classifica prende in esame le condizioni della mobilità all’interno delle aree più congestionate del mondo, considerando infatti 1000 città di 50 Paesi in 7 continenti diversi.

Quante ore perdiamo ogni anno nel traffico?

Con 107 ore l’anno trascorse nel traffico, Roma si posiziona al 13° posto a livello mondiale, al quinto posto in Europa e al secondo posto in Italia, dopo Palermo. Prima in Italia infatti è il capoluogo siciliano che si posiziona, a livello mondiale, al decimo posto con i palermitani che trascorrono ben 121 ore in auto. Sempre tra le italiane seguono le città di Torino al 29° posto con 86 ore di traffico l’anno, Milano, che si posizione al 61° posto con 59 ore perdute in macchina, Genova al 66° posto, Verona al 76°, Napoli è 83ª con 55 ore trascorse seduti al volante, Firenze 88ª, Busto Arsizio 90ª e Bari 92ª.

Traffico, le città più congestionate nel Mondo

Al primo posto c’è Londra, con 156 ore perse, poi Chicago con 155 ore e Parigi con 138 ore. Seguono Boston, New York e Bogotà, Toronto, Philadelphia e Miami, Palermo, Monterey, Dublino e Roma.

Meno tempo perso rispetto al pre-Covid

Rispetto al 2019, a Roma è stato registrato un calo delle ore perse nel traffico di oltre il 36% e va ancora meglio Milano che ha ridotto le ore perse del 40% rispetto al dato registrato nel 2019. Una tendenza positiva che riguarda una buona parte dell’Europa.

Delle 593 aree urbane analizzate in Europa, infatti, soltanto il 42% è tornato o ha superato i livelli pre-Covid. Sono sopra, per esempio, Londra con un 5% in più di ore e Berlino con l’8% in più rispetto al 2019.

Forse dovresti anche sapere che…