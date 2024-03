Al quinto mese va in ospedale per forti dolori. Dimessa, abortisce a casa

Ieri mattina, una donna di 39 anni di origine pachistana è stata dimessa dall’ospedale, ma poche ore dopo ha abortito in casa sua, ad Ariccia, vicino a Roma. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda e hanno sequestrato la cartella clinica della donna. Secondo quanto emerso, la donna, che era al quinto mese di gravidanza, si era recata in ospedale a causa di forti dolori. Dopo gli accertamenti, le era stata concessa la dimissione. Tuttavia, nel pomeriggio ha abortito a casa. È stata soccorsa e successivamente ricoverata in ospedale.