Il cadavere di un ragazzino straniero di 15 anni è stato trovato riverso tra le sterpaglie domenica sera a Pescara, nei pressi dei Parco Baden Powell in via Raffaello vicino ad un sotto passaggio della ferrovia. Il corpo presentava ferite compatibili con un coltello da sub. Addosso alla vittima non sono stati trovati documenti. Una volta scattato l’allarme con il ritrovamento del cadavere, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e due magistrati del Tribunale dei minorenni. Il corpo presenterebbe ferite compatibili con delle coltellate.

Ad uccidere il giovane sarebbero stati due minorenni italiani. Il delitto sarebbe maturato per ragioni legate allo spaccio di droga. Si cerca l’arma del delitto, presumibilmente un coltello da sub, che non è ancora stata trovata. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.